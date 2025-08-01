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У місті Самар з 1 серпня 2025 року змінюється час комендантської години

Про це йдеться в розпорядженні Самарівської районної військової адміністрації, передає RegioNews.

Як повідомляють у відомстві, відтепер обмеження діятиме з опівночі до 5:00 ранку. Раніше пересування містом заборонялося вже з 23:00. Таким чином, мешканці отримали додаткову годину для вільного перебування поза домівкою у вечірній час.

З 1 серпня у Самарі діятиме новий час комендантської години

Правоохоронці нагадують, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях без спеціальної перепустки. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Місцевим мешканцям додали годину для пересування містом увечері

Місцева влада закликає громадян дотримуватися встановлених правил задля безпеки та порядку в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами. Під час перевірки стало відомо, що документів водійки у відповідних базах немає, що може свідчити про ймовірну підробку.