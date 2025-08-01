14:10  01 серпня
У приватному пансіонаті Кривого Рогу загинула літня жінка від численних травм
12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
12:09  01 серпня
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 14:39

В одному з міст Дніпропетровщини скоротили час комендантської години

01 серпня 2025, 14:39
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У місті Самар з 1 серпня 2025 року змінюється час комендантської години

Про це йдеться в розпорядженні Самарівської районної військової адміністрації, передає RegioNews.

Як повідомляють у відомстві, відтепер обмеження діятиме з опівночі до 5:00 ранку. Раніше пересування містом заборонялося вже з 23:00. Таким чином, мешканці отримали додаткову годину для вільного перебування поза домівкою у вечірній час.

З 1 серпня у Самарі діятиме новий час комендантської години

Правоохоронці нагадують, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях без спеціальної перепустки. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Місцевим мешканцям додали годину для пересування містом увечері

Місцева влада закликає громадян дотримуватися встановлених правил задля безпеки та порядку в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами. Під час перевірки стало відомо, що документів водійки у відповідних базах немає, що може свідчити про ймовірну підробку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Самар Дніпропетровська область Комендантська година безпека обмеження
$17 тисяч за фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон: підозру отримав голова фонду у Кривому Розі
01 серпня 2025, 12:35
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали двох дітей: 4-річний хлопчик у важкому стані
01 серпня 2025, 10:45
Дух перехоплює: на Дніпропетровщині на полі пшениці з'явився великий герб України
01 серпня 2025, 00:20
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Поки господар спав: у Хмельницькому чоловік украв мікроавтобус і зник
01 серпня 2025, 16:25
Понад 40 тисяч гривень шахраї видурили у жінки з Івано-Франківщини
01 серпня 2025, 16:13
У Нікополі стався розбійний напад на перехожого: що відомо
01 серпня 2025, 16:00
Скандал на Черкащині: 65-річного чоловіка силоміць мобілізували — суд не визнав порушень
01 серпня 2025, 15:55
У Запоріжжі викрили розкрадання на понад мільйон: чиновник отримав підозру
01 серпня 2025, 15:45
Як зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків
01 серпня 2025, 15:33
Мовний контроль 2025: у яких містах найбільше порушень
01 серпня 2025, 15:30
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик застряг головою в дерев’яній конструкції гірки
01 серпня 2025, 15:25
Синоптик розповіла, якою буде погода 2 та 3 серпня
01 серпня 2025, 15:22
У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ
01 серпня 2025, 15:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »