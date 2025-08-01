На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик застряг головою в дерев’яній конструкції гірки
Рятувальники успішно звільнили малюка, який застряг у конструкції дитячої гірки в Кам’янському районі
Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.
У Кам’янському районі 2-річний хлопчик застряг головою у дерев’яній конструкції дитячої гірки. Рятувальники прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання розпилили огородження, щоб звільнити малюка.
На щастя, дитина не отримала травм і не потребувала медичної допомоги. Інцидент завершився без серйозних наслідків, а рятувальники закликали батьків уважніше стежити за дітьми під час прогулянок на дитячих майданчиках.
Нагадаємо, у Луцьку лікарю повідомили про підозру через травмування 3-річної дитини. 31-річному лікарю-анестезіологу однієї з приватних клінік повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для дитини.