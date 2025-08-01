фото: ДСНС

Рятувальники успішно звільнили малюка, який застряг у конструкції дитячої гірки в Кам’янському районі

Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.

У Кам’янському районі 2-річний хлопчик застряг головою у дерев’яній конструкції дитячої гірки. Рятувальники прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання розпилили огородження, щоб звільнити малюка.

Використано спеціальне обладнання для звільнення дитини

На щастя, дитина не отримала травм і не потребувала медичної допомоги. Інцидент завершився без серйозних наслідків, а рятувальники закликали батьків уважніше стежити за дітьми під час прогулянок на дитячих майданчиках.

Нагадаємо, у Луцьку лікарю повідомили про підозру через травмування 3-річної дитини. 31-річному лікарю-анестезіологу однієї з приватних клінік повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для дитини.