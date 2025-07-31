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31 липня 2025, 22:35

Рятують поранених та допомагають у розвідці: на Дніпропетровщині військові показали, як "тримають фронт" з роботами

31 липня 2025, 22:35
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Фото: 93OMBr
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Українські військові активно використовують роботизовані системи на фронті. Рота 93-ї бригади з Дніпропетровщини показала, як виглядають їхні помічники

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

З початку літа рота наземних роботизованих комплексів (НРК) 93-ї бригади "Холодний Яр" виконала десятки бойових завдань. Зокрема, це перевезення вантажів, евакуація поранених, розвідка та підтримка штурмових груп.

"Досвід важливіший за гроші та технології. Багато зразків дронів, які надходять до нас з-за кордону, в наших умовах просто не працюють. Вони виглядають футуристично, нашпиговані технологіями, але не витримують реальних випробувань на фронті", - розповів командир роти з позивним Електрик.

За словами військового, українські дрони знищуються так само як і західні. Проте наші будуть дешевшими, масовішими та ефективнішими.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль". Це пристрій радіоелектронного захисту, який здатен створювати електромагнітні перешкоди та блокувати канали управління російських дронів.

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