В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку

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Відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із вишів

Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє RegioNews із посиланням на його допис в Telegram.

Пілотний проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі Національного авіаційного університету, створивши університетський 5G-простір.

"Запуск 5G в Україні — важливий крок у реалізації стратегії інновацій WINWIN. Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію", - написав Федоров.

Нагадаємо, раніше 5G-зв’язок вже запрацював у Львові — швидкість досягає 1 Гбіт/сек. Мережа працює на базі Vodafone.