В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку
Відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із вишів
Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє RegioNews із посиланням на його допис в Telegram.
Пілотний проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі Національного авіаційного університету, створивши університетський 5G-простір.
"Запуск 5G в Україні — важливий крок у реалізації стратегії інновацій WINWIN. Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію", - написав Федоров.
Нагадаємо, раніше 5G-зв’язок вже запрацював у Львові — швидкість досягає 1 Гбіт/сек. Мережа працює на базі Vodafone.
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Реактивні "Шахеди" можуть стати проблемою для України, - експерт
31 липня 2025, 19:41Після дев’яти років шлюбу: Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним
31 липня 2025, 19:30"Хочу обігнати брата в медалях": у Києві під час ракетної атаки загинув 6-річний Матвій, який займався карате
31 липня 2025, 19:15На Дніпропетровщині десяток ворожих ударів зазнав Нікопольський район: в ОВА показали наслідки
31 липня 2025, 18:43Удар по Києву: в столиці оголосили День жалоби
31 липня 2025, 18:33У Луцьку жінці затисло руку у тісторозкатувальній машині
31 липня 2025, 18:30Угода про припинення війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, - Reuters
31 липня 2025, 18:17Президент однієї з країн заявив, що визнає окуповані території України частиною РФ
31 липня 2025, 17:53Росія завдала удару по Краматорську: є загиблий і поранені
31 липня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій