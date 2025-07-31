Фото: 93OMBr

Украинские военные активно используют роботизированные системы на фронте. Рота 93-й бригады из Днепропетровщины показала, как выглядят их помощники

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

С начала лета рота наземных роботизированных комплексов (НРК) 93-й бригады "Холодный Яр" выполнила десятки боевых задач. В частности, это перевозка грузов, эвакуация раненых, разведка и поддержка штурмовых групп.

"Опыт важнее денег и технологий. Многие образцы дронов, которые поступают к нам из-за границы, в наших условиях просто не работают. Они выглядят футуристически, нашпигованы технологиями, но не выдерживают реальных испытаний на фронте", - рассказал командир роты с позывным Электриком.

По словам военного, украинские дроны уничтожаются так же, как и западные. Однако наши будут более дешевыми, массовыми и эффективными.

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистолет". Это устройство радиоэлектронной защиты, способное создавать электромагнитные помехи и блокировать каналы управления российских дронов.