Українські військові отримають антидронові пістолети

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Міністерство оборони України допустило до використання «Антидроновий пістоль»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.

Це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Він створює електромагнітні перешкоди, блокує канали управління і відеосигнал ворожих безпілотників.

"Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.

Нагадаємо, Сили оборони отримали нові дрони на оптоволокні Хижак REBOFF.