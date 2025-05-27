Українські військові отримають антидронові пістолети
Міністерство оборони України допустило до використання «Антидроновий пістоль»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міноборони.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.
Це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Він створює електромагнітні перешкоди, блокує канали управління і відеосигнал ворожих безпілотників.
"Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.
Нагадаємо, Сили оборони отримали нові дрони на оптоволокні Хижак REBOFF.
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