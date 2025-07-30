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30 июля 2025, 23:25

Удар по Каменскому: мужчина погибшей беременной женщины рассказал, о каком будущем она мечтала

30 июля 2025, 23:25
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Фото из открытых источников
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В результате российского удара 29 июля в Каменском погибла беременная женщина. Ей было всего 23 года

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам мужа Дианы Корзина, она мечтала о будущем с большой семьей. Диана хотела троих детей, а материнство было ее главной мечтой.

Когда раздалась воздушная тревога, она вышла на улицу, чтобы пойти к укрытию. Тогда она говорила по телефону с мужем.

Она сказала, что был взрыв, я слышал, что она плакала. Она выскочила на улицу, я услышал, что у нее телефон выпал из рук — ударился в землю. Я ее кричал и не докликался. Начал перезванивать не один раз, так и не дозвонился. Где моя женщина?” Он говорит: "Ее нет, телефон возле нее", - вспоминает Александр.

Он также рассказал, как до последнего надеялся, что его беременная жена выжила.

"Побежал туда, никто не знал, где она. Сказали только, что две раненых беременных, одна погибла. Одну раненую нашел, к другой в "скорую" заскочил, вижу, что не моя. Потом вижу погибшую. Узнал ее по тапочкам. Подбежал к ней — это самые страшные минуты в моей.

Уже 31 июля пройдет прощание с Дианой.

Напомним, 29 июля российские военные нанесли ракетный удар по Каменскому. Сообщалось о 22 пострадавших. Известно, что среди них 10 человек — медицинские работники, акушеры, анестезиологи.

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