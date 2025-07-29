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29 липня 2025, 18:45

Внаслідок атак на Дніпропетровщині поранені 50-річна жінка та 57-річний чоловік

29 липня 2025, 18:45
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фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Удень на Дніпропетровщині зафіксували масовані обстріли та атаки дронами, які спричинили руйнування та поранення серед мирного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольщина зазнала артилерійських обстрілів і атак із застосуванням FPV-дронів. Російські війська влучили по Нікополю, а також по Покровській, Марганецькій та Мирівській територіальних громадах.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей - 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Їхній стан дозволяє проходити лікування амбулаторно, без госпіталізації.

Пошкодження отримали житлові будинки, серед яких п’ятиповерховий будинок, чотири приватні будинки та три господарські споруди. Також постраждало авто, були пошкоджені об’єкти інфраструктури і магазин. Через удари було зачеплено газогін і лінію електропередач, що спричинило пожежі на деяких ділянках.

Крім того, безпілотники ворога завдали ударів по Синельниківському району - на території Покровської, Межівської та Маломихайлівської громад, де також сталися пожежі.

Нагадаємо про удар по Кам'янському: у соцмережах показали, як після атаки виглядає пологовий будинок.

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