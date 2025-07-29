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29 липня 2025, 19:53

На Криворіжжі через спеку пересох ставок - у регіоні загострюється водна криза

29 липня 2025, 19:53
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Фото: "Відомо"
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області фіксують тривожні екологічні зміни

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У селі Зелене майже повністю висох місцевий ставок, який протягом багатьох років слугував джерелом води для мешканців і був важливою частиною природного ландшафту. Від колись повноводної водойми залишилася лише невелика калюжа. Місцеві жителі занепокоєні, адже ставок був чи не єдиною водною артерією поблизу.

Причиною обміління водойм фахівці називають тривалу спеку, яка триває з кінця червня, а також повну відсутність опадів. За словами мешканців села, повноцінних дощів у регіоні не було вже понад місяць, а незначні короткочасні опади не дали змоги заповнити природні водозапаси. Через високі температури процес випаровування води значно пришвидшився. Подібна ситуація спостерігається й в інших населених пунктах області - водойми міліють, а на їхньому місці утворюються тріщини в ґрунті.

Екологи звертають увагу, що такі кліматичні зміни, як підвищення середньорічної температури та зменшення кількості опадів, особливо загрожують малим водоймам. Саме вони найшвидше реагують на зміну погодних умов, втрачаючи здатність підтримувати екосистему.

Зникнення водойм має серйозні наслідки для природи. Висихання ставків призводить до загибелі жаб, комах, водяної рослинності, що стають кормовою базою для птахів і дрібних тварин. Порушення цього природного балансу може спричинити ще глибші екологічні кризи, які торкнуться не лише дикої природи, а й умов життя людей у регіоні.

Раніше повідомлялося, в Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36. Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря.

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