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Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В селе Зеленое почти полностью высох местный пруд, который в течение многих лет служил источником воды для жителей и был важной частью природного ландшафта. От некогда полноводного водоема осталась лишь небольшая лужа. Местные жители обеспокоены, ведь пруд был едва ли не единственной водной артерией поблизости.

Причиной обмеления водоемов специалисты называют длительную жару, которая длится с конца июня, а также полное отсутствие осадков. По словам жителей села, полноценных дождей в регионе не было уже более месяца, а незначительные кратковременные осадки не позволили заполнить природные водозапасы. Из-за высоких температур процесс испарения воды значительно ускорился. Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах области - водоемы мелеют, а на их месте образуются трещины в почве.

Экологи обращают внимание, что такие климатические изменения, как повышение среднегодовой температуры и уменьшение количества осадков, особенно угрожают малым водоемам. Именно они быстрее всего реагируют на изменение погодных условий, теряя способность поддерживать экосистему.

Исчезновение водоемов имеет серьезные последствия для природы. Высыхание прудов приводит к гибели лягушек, насекомых, водной растительности, которые становятся кормовой базой для птиц и мелких животных. Нарушение этого природного баланса может вызвать еще более глубокие экологические кризисы, которые коснутся не только дикой природы, но и условий жизни людей в регионе.

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