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29 липня 2025, 19:31

На Дніпропетровщині чоловік ударив жінку сокирою: поліція з'ясовує обставини

29 липня 2025, 19:31
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Фото: ілюстративне
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У Кривому Розі стався зухвалий напад, під час якого чоловік ударив сокирою свою дружину

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент трапився на житловому масиві Даманський. Постраждала жінка отримала травму руки і була терміново госпіталізована до місцевої лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу на місці події.

Правоохоронці швидко відреагували на виклик і затримали зловмисника. За попередніми даними, чоловіку може загрожувати покарання за заподіяння легких тілесних ушкоджень. Наразі розглядається можливість адміністративної відповідальності, що викликає питання щодо адекватності існуючих заходів у боротьбі з побутовим насильством, особливо коли воно супроводжується застосуванням небезпечних предметів.

Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння через такі інциденти, адже вони значно впливають на відчуття безпеки в оселях та суспільстві загалом. Ситуація також підкреслює проблему недооцінки наслідків домашнього насильства у суспільстві.

Зараз триває розслідування всіх обставин події. Жінка продовжує отримувати медичну допомогу, а правоохоронні органи визначають остаточну правову кваліфікацію дій нападника.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінку побили сусіди через зауваження. Жінка прийшла до сусідів, попросивши їх зробити музику тихіше. Однак їм не сподобалось зауваження: спочатку вони стали обзивати її нецензурними словами, а потім взагалі побили.

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