На Дніпропетровщині чоловік ударив жінку сокирою: поліція з'ясовує обставини
У Кривому Розі стався зухвалий напад, під час якого чоловік ударив сокирою свою дружину
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Інцидент трапився на житловому масиві Даманський. Постраждала жінка отримала травму руки і була терміново госпіталізована до місцевої лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу на місці події.
Правоохоронці швидко відреагували на виклик і затримали зловмисника. За попередніми даними, чоловіку може загрожувати покарання за заподіяння легких тілесних ушкоджень. Наразі розглядається можливість адміністративної відповідальності, що викликає питання щодо адекватності існуючих заходів у боротьбі з побутовим насильством, особливо коли воно супроводжується застосуванням небезпечних предметів.
Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння через такі інциденти, адже вони значно впливають на відчуття безпеки в оселях та суспільстві загалом. Ситуація також підкреслює проблему недооцінки наслідків домашнього насильства у суспільстві.
Зараз триває розслідування всіх обставин події. Жінка продовжує отримувати медичну допомогу, а правоохоронні органи визначають остаточну правову кваліфікацію дій нападника.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінку побили сусіди через зауваження. Жінка прийшла до сусідів, попросивши їх зробити музику тихіше. Однак їм не сподобалось зауваження: спочатку вони стали обзивати її нецензурними словами, а потім взагалі побили.