Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині аферисти виманили гроші в 95-річного чоловіка. Його обманули за схемою "родич потрапив у біду"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кам'янському аферисти обманули 95-річного чоловіка. Йому зателефонували та повідомили, що його онука нібито потрапила в ДТП та потребує дорогого лікування. Пенсіонер хвилювався, і одразу погодився передати гроші аферистам.

Коли він повернувся додому і розповів про це своїй доньці, то виявилось, що жодної аварії насправді не було. Тоді чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками шахрайства, і встановлюють особу афериста.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили підлітка, який виманював гроші в людей шантажем. Він публікував у Telegram-каналі фото сумнівного характеру. Якщо люди хотіли видалити публікацію з їхніми кадрами, вони повинні були платити аферисту.