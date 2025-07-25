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25 июля 2025, 17:33

Зарубил топором мужчину и зарезал женщину в Днепре: какой приговор получил житель Самара

25 июля 2025, 17:33
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фото: иллюстративное
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Жестокое двойное убийство, случившееся в Днепре в июне 2022 года, завершилось приговором - суд назначил жителю города Самар наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, мужчина сначала убил знакомого в гаражном кооперативе Шевченковского района, нанеся ему по меньшей мере девять ударов топором. Причиной конфликта стал денежный долг. После совершенного нападавший похитил вещи погибшего.

Впоследствии, недалеко от автобусной остановки, обвиняемый совершил еще одно нападение - на этот раз на незнакомую женщину. Он нанес ей не менее 18 ножевых ранений, чтобы завладеть ее золотыми украшениями. Жертва скончалась на месте от полученных травм.

В ходе судебного процесса обвиняемый частично признал свою вину. Однако собранные прокуратурой доказательства, включая результаты судебно-медицинских экспертиз, полностью подтвердили его причастность к обоим преступлениям.

Решением суда мужчина признан виновным в убийстве двух человек из корыстных побуждений. Это одно из самых тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, согласно которому законом предусмотрена высшая мера наказания - пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летний парень жестоко убил возле банкомата мать двух малолетних детей.

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суд убийство нападение Днепр решение сроки пожизненное двойное убийство Самар
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