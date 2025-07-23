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23 июля 2025, 14:44

В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов

23 июля 2025, 14:44
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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В течение дня будут работать два специализированных штаба, которые оказывают помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки беспилотниками

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, в городе повреждено восемь частных домов и около полутора десятков многоквартирных домов.

Пострадавшие жители получают необходимые строительные материалы для восстановления жилья, в частности, ОСБ, пленку и доски. В то же время в штабах принимают заявки на материальную помощь, оказываемую городскими властями. Также напоминают, что компенсацию можно оформить и через государственную программу "єВідновлення".

Последствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого РогаПоследствия обстрела Кривого Рога

Коммунальные службы и спецтехника работают на нескольких участках города, где зафиксированы повреждения. Кроме жилых домов, поврежден спортивный комплекс, административное здание и церковь. Восстановление этих объектов является приоритетной задачей местных властей.

Напомним, Днепропетровщину атаковали 8 БпЛА: есть разрушения, вспыхнули пожары.

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