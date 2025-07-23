Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В течение дня будут работать два специализированных штаба, которые оказывают помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки беспилотниками

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, в городе повреждено восемь частных домов и около полутора десятков многоквартирных домов.

Пострадавшие жители получают необходимые строительные материалы для восстановления жилья, в частности, ОСБ, пленку и доски. В то же время в штабах принимают заявки на материальную помощь, оказываемую городскими властями. Также напоминают, что компенсацию можно оформить и через государственную программу "єВідновлення".

Коммунальные службы и спецтехника работают на нескольких участках города, где зафиксированы повреждения. Кроме жилых домов, поврежден спортивный комплекс, административное здание и церковь. Восстановление этих объектов является приоритетной задачей местных властей.

Напомним, Днепропетровщину атаковали 8 БпЛА: есть разрушения, вспыхнули пожары.