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23 липня 2025, 14:40

Шахрайку, яка обікрала українців на 50 млн грн під виглядом зборів на дрони, екстрадували з ОАЕ

23 липня 2025, 14:40
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фото: Національна поліція
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Жінку, яка організувала шахрайську схему зі "зборами" на дрони для ЗСУ, повернули в Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів. Зараз вона під вартою. Перебуваючи за кордоном, зловмисниця разом зі спільниками створила фінансову піраміду

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що вони збирали гроші на дрони, але замість цього користувалися фальшивими накладними, підробленими документами та вигаданими логістичними проблемами.

Постраждали волонтери, благодійні фонди, IT-компанії та тисячі людей, які хотіли допомогти армії.

Сума збитків — понад 50 мільйонів гривень. Це приблизно 600 дронів, які могли б працювати на передовій.

Схему викрили ще в лютому 2024 року. Поліція зафіксувала 99 випадків злочинної діяльності, провела десятки обшуків і знайшла зв'язки шахраїв з Туреччиною, Росією та ОАЕ.

Правоохоронці арештували майно на понад 20 мільйонів гривень: квартири, машини, рахунки та криптовалюту.

Екстрадицію провели за сприяння української поліції та силовиків ОАЕ. Шахрайці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили 45-річного чоловіка, засновника благодійного фонду. З'ясувалось, що більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення. Відомо, що він привласнив понад 3 мільйони гривень пожертв.

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