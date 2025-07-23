Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 23 липня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби, 22 липня, Сили оборони України ліквідували 970 військових РФ. Крім того, наші захисники знищили одну РСЗВ, 115 ворожих дронів, 42 артсистеми, десятки одиниць техніки та озброєння агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 045 220 військових.