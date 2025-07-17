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17 липня 2025, 18:57

Росія вдарила по Дніпропетровщині: поранено двох людей, зруйновано будинки

17 липня 2025, 18:57
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Уранці 17 липня російські війська атакували одразу кілька територій Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ударом опинилися Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та є постраждалі серед місцевих мешканців.

У Кривому Розі внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждали об'єкти соціального та культурного призначення. За оновленими даними, зруйновано адміністративні будівлі, музей, магазин і приватний житловий будинок. На місці працюють екстрені служби.

На Нікопольщині ситуація також була напруженою. Росіяни били по району FPV-дронами та артилерією. Під обстріл потрапили районний центр, а також Покровська й Марганецька громади. Унаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу і відновлюється вдома. Також пошкоджено два приватні будинки, в одному з яких спалахнула пожежа. Горіла й суха трава, але вогонь вдалося швидко ліквідувати.

У Синельниківському районі обстріли були здійснені авіаційними керованими бомбами. Поцілили по території Новопавлівської та Великомихайлівської громад. Поранено 53-річного чоловіка. Його доставили до лікарні, він перебуває у стані середньої тяжкості. Масштаби руйнувань уточнюються.

Правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки атак. Місцева влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину одна людина загинула, 10 постраждали, - розпочато розслідування.

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Дніпропетровська область обстріл Кривий Ріг Нікопольщина Синельникове постраждалі руйнування
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