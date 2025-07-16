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16 липня 2025, 18:58

Росія вдарила по Дніпропетровщині: одна загибла, п’ятеро цивільних постраждали

16 липня 2025, 18:58
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину, спричинивши загибель та поранення серед мирного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом усього дня 16 липня російська армія обстрілювала території Нікопольського району Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися місто Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Окупанти били з артилерії та застосовували дрони-камікадзе.

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Унаслідок ворожих обстрілів загинула 69-річна жінка. Ще п’ятеро мирних мешканців дістали поранення. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, понад два десятки приватних будинків, щонайменше 10 господарчих споруд та одна нежитлова будівля. Також зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, постраждали автомобілі, гараж, газопроводи та лінії електропередач. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Водночас по Великомихайлівській і Новопавлівській громадах Синельниківського району російські військові завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ). Деталі щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюються.

На місцях працюють рятувальні служби, комунальники та правоохоронці. Людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, надають необхідну допомогу.

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КАБ Дніпропетровська область жертва Синельникове Нікопольщина дрон обстріли
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