14:19  16 липня
У Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК
11:30  16 липня
У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
08:56  16 липня
Хотіли допомогти – натомість ледь не загинули: напад на дітей у Львові
UA | RU
UA | RU
16 липня 2025, 19:14

У Києві судили правоохоронця, який випадково вбив дружину

16 липня 2025, 19:14
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У столиці судили чоловіка, який з необережності вбив дружину. Це сталось, коли він чистив зброю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Києві суд визнав співробітника Національної поліції України винним у вбивстві з необережності. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався 4 березня цього року. Поліцейській був на кухні, і чистив пістолет. Поряд була його дружина, яка мила посуд. В якийсь момент він випадково натиснув на спусковий гачок. Зброя була знята із запобіжника та переведена до режиму стрільби із досланим патроном до патронника. Внаслідок неприцільного пострілу дружина дістала поранення плеча, грудної клітини з ушкодженням легенів і аорти та померла на місці.

У суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що майже закінчував чистку, коли стався постріл, а дружина впала. Він викликав медичну допомогу. За словами правоохоронця, він не хотів вбивати дружину, і навіть думати не міг, що пістолет може вистрелити. Чоловік щиро розкаявся.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік вбив свою 28-річну дружину ножем. Потім він втік з місця злочину і покінчив життя самогубством.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ убивство
У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
16 липня 2025, 11:30
На Харківщині чоловік вбив свого пасинка
16 липня 2025, 05:05
Вдарив ножем у серце: на Рівненщині чоловік вбив рідного брата
15 липня 2025, 23:45
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
Удар по Добропіллю: є загиблий, десятки поранені, під завалами можуть бути люди
16 липня 2025, 20:35
Денис Шмигаль стане міністром оборони - Зеленський
16 липня 2025, 20:25
На Буковині посадовця підозрюють у розтраті 2,8 млн грн на ремонті доріг після повені
16 липня 2025, 20:21
На Київщині водій ВАЗ збив дитину
16 липня 2025, 20:09
У Запоріжжі викрили нарколабораторію з виробництва амфетаміну
16 липня 2025, 19:54
На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 8-річного хлопчика та розбещував 10-річну дівчинку
16 липня 2025, 19:23
Росія вдарила по Дніпропетровщині: одна загибла, п’ятеро цивільних постраждали
16 липня 2025, 18:58
Житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати
16 липня 2025, 18:29
Багато постраждалих: Росія завдала удару КАБом по "Аврорі" в Добропіллі
16 липня 2025, 18:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »