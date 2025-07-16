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У столиці судили чоловіка, який з необережності вбив дружину. Це сталось, коли він чистив зброю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Києві суд визнав співробітника Національної поліції України винним у вбивстві з необережності. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався 4 березня цього року. Поліцейській був на кухні, і чистив пістолет. Поряд була його дружина, яка мила посуд. В якийсь момент він випадково натиснув на спусковий гачок. Зброя була знята із запобіжника та переведена до режиму стрільби із досланим патроном до патронника. Внаслідок неприцільного пострілу дружина дістала поранення плеча, грудної клітини з ушкодженням легенів і аорти та померла на місці.

У суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що майже закінчував чистку, коли стався постріл, а дружина впала. Він викликав медичну допомогу. За словами правоохоронця, він не хотів вбивати дружину, і навіть думати не міг, що пістолет може вистрелити. Чоловік щиро розкаявся.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік вбив свою 28-річну дружину ножем. Потім він втік з місця злочину і покінчив життя самогубством.