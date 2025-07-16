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Суд виніс вирок мешканцю Дніпропетровської області, який протягом тривалого часу вчиняв сексуальні злочини щодо неповнолітніх

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік отримав максимальний термін покарання у 15 років позбавлення волі за особливо тяжкі злочини проти статевої недоторканості малолітніх осіб.

Слідство встановило, що обвинувачений систематично вчиняв сексуальні злочини щодо двох дітей. Злочинець регулярно ґвалтував восьмирічного хлопчика та здійснював розбещуючі дії стосовно десятирічної дівчинки. Чоловік використовував довірливість та беззахисність малолітніх жертв.

Протягом усього судового процесу обвинувачений категорично заперечував свою причетність до інкримінованих йому діянь. Однак суддя, проаналізувавши всі зібрані докази та свідчення, дійшов протилежного висновку. Колегія присяжних визнала підсудного винним у всіх епізодах обвинувачення.

Як повідомили представники обласної прокуратури, засуджений залишатиметься під вартою до моменту набрання вироком чинності.

Нагадаємо, у Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність.