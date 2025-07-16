Фото: полиция Днепропетровской области

В Павлограде суд огласил приговор 58-летнему местному жителю, которого признали виновным в умышленном убийстве собственной матери

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина после совершенного преступления пытался скрыть следы - тело женщины залил бетонной смесью и сбросил в скважину во дворе.

В полицию обратилась соседка погибшей, которая обеспокоилась отсутствием пожилой женщины. При обследовании территории правоохранители обнаружили следы недавних земляных работ вблизи колодца. К поисковой операции привлекли кинологов Павлоградского отряда "Антарес". В результате раскопок и обследования на дне скважины под бетонным слоем было найдено тело пропавшей.

На следующий день, 30 апреля, мужчине сообщили о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Дело передали в суд, где 10 июля его признали виновным и назначили наказание - 10 лет лишения свободы.

Напомним, сжег в квартире: жителя Тернополя подозревают в умышленном убийстве матери.