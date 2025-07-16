фото: Свої/Кривий Ріг

Рятувальні служби шукають 13-річного хлопчика, який потонув на водоймі в селищі Широке неподалік Кривого Рогу

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Кривому Розі, в селищі Широке, що на околиці Інгульця, сталася трагічна подія - близько години тому потонув 13-річний хлопчик. Він відпочивав на водоймі разом із друзями. Під час гри дитина залізла у труби під переправою, де її знесло течією.

Очевидці трагедії, однолітки хлопчика - одразу зателефонували до екстрених служб. На місце прибули поліцейські, а також планують залучити водолазів для пошуку дитини. Особливо болісним є те, що цей день був днем народження хлопчика.

Правоохоронці і рятувальники продовжують роботи на місці події. Інформація оновлюється.

Раніше повідомлялося, у Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина.