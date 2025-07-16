Смерть у день народження: 13-річний хлопчик потонув у Кривому Розі - подробиці
Рятувальні служби шукають 13-річного хлопчика, який потонув на водоймі в селищі Широке неподалік Кривого Рогу
Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.
У Кривому Розі, в селищі Широке, що на околиці Інгульця, сталася трагічна подія - близько години тому потонув 13-річний хлопчик. Він відпочивав на водоймі разом із друзями. Під час гри дитина залізла у труби під переправою, де її знесло течією.
Очевидці трагедії, однолітки хлопчика - одразу зателефонували до екстрених служб. На місце прибули поліцейські, а також планують залучити водолазів для пошуку дитини. Особливо болісним є те, що цей день був днем народження хлопчика.
Правоохоронці і рятувальники продовжують роботи на місці події. Інформація оновлюється.
Раніше повідомлялося, у Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина.