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16 липня 2025, 20:53

Смерть у день народження: 13-річний хлопчик потонув у Кривому Розі - подробиці

16 липня 2025, 20:53
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фото: Свої/Кривий Ріг
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Рятувальні служби шукають 13-річного хлопчика, який потонув на водоймі в селищі Широке неподалік Кривого Рогу

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Кривому Розі, в селищі Широке, що на околиці Інгульця, сталася трагічна подія - близько години тому потонув 13-річний хлопчик. Він відпочивав на водоймі разом із друзями. Під час гри дитина залізла у труби під переправою, де її знесло течією.

Трагедія у Кривому РозіТрагедія у Кривому Розі

Очевидці трагедії, однолітки хлопчика - одразу зателефонували до екстрених служб. На місце прибули поліцейські, а також планують залучити водолазів для пошуку дитини. Особливо болісним є те, що цей день був днем народження хлопчика.

Правоохоронці і рятувальники продовжують роботи на місці події. Інформація оновлюється.

Раніше повідомлялося, у Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина.

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