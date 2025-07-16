фото: Свои/Кривой Рог

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В Кривом Роге, в поселке Широкое, что на окраине Ингульца, произошло трагическое событие - около часа назад утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал на водоеме вместе с друзьями. Во время игры ребенок залез в трубы под переправой, где его снесло течением.

Очевидцы трагедии, сверстники мальчика - сразу позвонили по телефону в экстренные службы. На место прибыли полицейские, а также планируют привлечь водолазов для поиска ребенка. Особенно болезненно то, что этот день был днем рождения мальчика.

Правоохранители и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Информация обновляется.

Ранее сообщалось, в Харькове в гидропарке утонул 8-летний ребенок.