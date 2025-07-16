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16 июля 2025, 20:53

Смерть в день рождения: 13-летний мальчик утонул в Кривом Роге - подробности

16 июля 2025, 20:53
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фото: Свои/Кривой Рог
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Спасательные службы ищут 13-летнего мальчика, утонувшего на водоеме в поселке Широкое неподалеку от Кривого Рога

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В Кривом Роге, в поселке Широкое, что на окраине Ингульца, произошло трагическое событие - около часа назад утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал на водоеме вместе с друзьями. Во время игры ребенок залез в трубы под переправой, где его снесло течением.

Трагедия в Кривом РогеТрагедия в Кривом Роге

Очевидцы трагедии, сверстники мальчика - сразу позвонили по телефону в экстренные службы. На место прибыли полицейские, а также планируют привлечь водолазов для поиска ребенка. Особенно болезненно то, что этот день был днем рождения мальчика.

Правоохранители и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Информация обновляется.

Ранее сообщалось, в Харькове в гидропарке утонул 8-летний ребенок.

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