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Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Унаслідок нічної атаки російських військ частина мешканців Кривого Рогу та ще восьми населених пунктів Дніпропетровської області залишилися без електропостачання. Відключення торкнулися як житлових районів, так і інфраструктурних об’єктів. Найперше фахівці взялися за підключення лікарень, об’єктів водопостачання та інших критично важливих установ.

Як повідомили в енергетичній компанії, ремонтні бригади оперативно працювали всю ніч. Уже до п’ятої години ранку світло повністю повернули в оселі понад 80 тисяч родин. Загалом аварійне відновлення електропостачання відбулося у дев’яти громадах області.

Наразі подачу електроенергії стабілізовано. Роботи з обстеження обладнання та усунення можливих прихованих пошкоджень продовжуються. Енергетики закликають жителів регіону бути обачними та повідомляти про випадки пошкоджень ліній або обладнання.

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