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16 липня 2025, 00:15

У Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина

16 липня 2025, 00:15
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фото: ДСНС України у Харківській області
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Трагедія сталася у понеділок, 14 липня, у Журавлівському гідропарку в Харкові. Тіло хлопчика виявили наступного дня

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 8-річний хлопчик зник у водоймі під час купання. До пошуків залучили водолазів.

"Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в аквапарку в селі Супрунівка Полтавського району потонув 6-річний хлопчик.

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