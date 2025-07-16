У Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина
Трагедія сталася у понеділок, 14 липня, у Журавлівському гідропарку в Харкові. Тіло хлопчика виявили наступного дня
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Виявилося, що 8-річний хлопчик зник у водоймі під час купання. До пошуків залучили водолазів.
"Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями в аквапарку в селі Супрунівка Полтавського району потонув 6-річний хлопчик.
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