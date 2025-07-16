На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло людини
Чергова трагічна подія на воді сталася у понеділок, 14 липня, в селі Верблюжка Кропивницького району. У місцевому ставку потонув чоловік
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Місцеві жителі помітили потопельника у водоймі.
"Бійці ДСНС вилучили з води тіло чоловіка 1972 р.н.", – йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 12 липня в місті Біла Церква Київської області в річці Рось втопився чоловік.
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