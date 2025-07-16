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Кадри з Монако, де модель із Дніпропетровщини з’явилася поруч із відомим австрійським бізнесменом, викликали хвилю обговорень у мережі

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У князівстві Монако очевидці зафіксували молоду жінку в компанії літнього чоловіка, який сідав у автомобіль марки Porsche. Як з’ясувалося, супутником дівчини був 72-річний австрійський бізнесмен Петер Кьоніг. Він є почесним консулом Австрії, а також володарем значного статку. Жінкою, що привернула увагу публіки, виявилася 27-річна Вікторія Шевченко - модель родом з Дніпропетровської області.

27-річна Вікторія Шевченко. Фото: Informator

Відомо, що Вікторія народилася у Верхньодніпровську, а згодом проживала в анексованому Криму. У 2017 році вона брала участь у конкурсі краси "Королева Криму", де стала фіналісткою. Її також згадували в деяких російських ЗМІ як одну з призерок конкурсу "Міс Республіка Крим".

Згідно з публічною інформацією, нині Шевченко мешкає в Підмосков’ї та працює моделлю. Вона активно подорожує та з’являється на європейських курортах. Родина Вікторії проживає у Росії: її мати - майстриня манікюру та нарощування вій, а молодший брат Євген ще навчається.

Наразі залишається невідомим, які саме стосунки пов’язують українку з австрійським бізнесменом. Утім, поява пари в Монако викликала чималий резонанс у соцмережах та ЗМІ.

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