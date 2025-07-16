11:30  16 липня
У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
08:56  16 липня
Хотіли допомогти – натомість ледь не загинули: напад на дітей у Львові
05:05  16 липня
На Харківщині чоловік вбив свого пасинка
UA | RU
UA | RU
16 липня 2025, 13:29

На Дніпропетровщині посадовець ВЛК та медсестра підробляли документи для ухилення від служби

16 липня 2025, 13:29
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР повідомило про підозру посадовцю регіонального ВЛК та колишній медсестрі, які підробляли документи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

За попередніми даними, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено близько 70 тисяч доларів США, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки лікарів.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть адвоката, який за 12 000 доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область ДБР ВЛК документи корупційна схема
Четверо постраждалих через обстріли артилерією та дронами на Дніпропетровщині
15 липня 2025, 18:46
Понад 600 дітей: на Дніпропетровщині завершили евакуацію дітей із прифронтових сіл
15 липня 2025, 18:28
На ґрунті ревнощів: на Дніпропетровщині жінка задушила 43-річного чоловіка
15 липня 2025, 18:02
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
У Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК
16 липня 2025, 14:19
Енергетики повернули світло 80 тисячам родин після нічної атаки на Кривий Ріг
16 липня 2025, 14:06
Скандал із заставою за Чернишова: у DIM розповіли подробиці розслідування
16 липня 2025, 14:01
На Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови
16 липня 2025, 13:59
На Харківщині ударний дрон поцілив у машину швидкої: поранено двох медиків
16 липня 2025, 13:38
Бійка у Верховній Раді: трибуну не поділили Гончаренко та Гетманцев
16 липня 2025, 13:15
СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ
16 липня 2025, 12:59
Армія РФ атакувала ракетою Очаків: постраждав чоловік
16 липня 2025, 12:35
Оновлення Кабміну: стало відомо, хто може увійти до нового складу уряду
16 липня 2025, 12:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »