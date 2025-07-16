На Дніпропетровщині посадовець ВЛК та медсестра підробляли документи для ухилення від служби

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ДБР повідомило про підозру посадовцю регіонального ВЛК та колишній медсестрі, які підробляли документи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

За попередніми даними, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено близько 70 тисяч доларів США, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки лікарів.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть адвоката, який за 12 000 доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації.