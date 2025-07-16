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16 липня 2025, 15:17

У Києві керівницю театру оперети звинувачують у переплаті 500 тис грн за сценічне обладнання

16 липня 2025, 15:17
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Посадовицю столичного театру обвинувачують у зловживанні, що спричинило фінансові збитки для державної установи

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Regionews.

Печерська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо заступниці генерального директора Київського національного академічного театру оперети. Посадовиці закидають службову недбалість під час закупівлі сценічного обладнання.

Слідство встановило, що вона погодила придбання генераторів диму та туману за цінами, які значно перевищували ринкові. Відповідно до висновків експертизи, унаслідок цієї закупівлі державна установа зазнала збитків на понад 500 тисяч гривень.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України - йдеться про службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Крім того, прокуратура в інтересах держави подала цивільний позов на суму завданих збитків.

Досудове розслідування у справі проводили слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Справу найближчим часом розгляне суд.

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