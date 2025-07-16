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16 июля 2025, 17:33

Модель из Днепропетровщины была замечена в Монако с австрийским миллионером: что о ней известно

16 июля 2025, 17:33
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фото: соцсети
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Кадры из Монако, где модель из Днепропетровской области появилась рядом с известным австрийским бизнесменом, вызвали волну обсуждений в сети

Об этом сообщают местные Nелеграмм-каналы, передает RegioNews.

В княжестве Монако очевидцы зафиксировали молодую женщину в компании пожилого мужчины, садившегося в автомобиль марки Porsche. Как выяснилось, спутником девушки был 72-летний австрийский бизнесмен Петер Кёниг. Он является почетным консулом Австрии, а также обладателем значительного состояния. Женщиной, привлекшей внимание публики, оказалась 27-летняя Виктория Шевченко – модель родом из Днепропетровской области.

27-летняя Виктория Шевченко. Фото: Informator

Известно, что Виктория родилась в Верхнеднепровске, а потом проживала в аннексированном Крыму. В 2017 году она участвовала в конкурсе красоты "Королева Крыма", где стала финалисткой. Ее также упоминали в некоторых российских СМИ как одну из призеров конкурса "Мисс Республика Крым".

Согласно публичной информации, Шевченко живет в Подмосковье и работает моделью. Она активно путешествует и появляется на европейских курортах. Семья Виктории проживает в России: ее мать - мастер маникюра и наращивания ресниц, а младший брат Евгений еще учится.

Пока остается неизвестным, какие именно отношения связывают украинку с австрийским бизнесменом. Впрочем, появление пары в Монако вызвало большой резонанс в соцсетях и СМИ.

Ранее сообщалось, что ведущая Маша Ефросинина отреагировала на слухи про измены ее мужа.

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