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16 июля 2025, 17:09

Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом

16 июля 2025, 17:09
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Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области
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Бдительность патрульных помогла вовремя выявить попытку распространения запрещенных веществ в Днепре

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Индустриальном районе Днепра патрульные остановили подозрительного мужчину у железнодорожных путей. Он вел себя нервно и пытался избежать контакта с полицейскими. Когда его остановили и спросили о цели пребывания в этом месте, мужчина не смог четко объяснить свои действия и запутался в ответах.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу

После того, как правоохранители поинтересовались, не снимал ли он объекты инфраструктуры, гражданин согласился показать содержимое своего телефона. На фотографиях инспекторы заметили изображение пакета с координатами места его расположения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых полицейские изъяли тайник. В пакете обнаружили два фасованных полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом, похожим на наркотическую. Общий вес находки – около 420 граммов. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют происхождение изъятого вещества и его связь с незаконным оборотом наркотиков в городе.

Ранее сообщалось, что в Виннице водитель под наркотиками сбил на переходе девушку.

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