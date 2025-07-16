Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом
Бдительность патрульных помогла вовремя выявить попытку распространения запрещенных веществ в Днепре
Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Индустриальном районе Днепра патрульные остановили подозрительного мужчину у железнодорожных путей. Он вел себя нервно и пытался избежать контакта с полицейскими. Когда его остановили и спросили о цели пребывания в этом месте, мужчина не смог четко объяснить свои действия и запутался в ответах.
После того, как правоохранители поинтересовались, не снимал ли он объекты инфраструктуры, гражданин согласился показать содержимое своего телефона. На фотографиях инспекторы заметили изображение пакета с координатами места его расположения.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых полицейские изъяли тайник. В пакете обнаружили два фасованных полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом, похожим на наркотическую. Общий вес находки – около 420 граммов. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют происхождение изъятого вещества и его связь с незаконным оборотом наркотиков в городе.
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