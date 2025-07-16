Пішов відпочити й не повернувся: на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка

фото: Національна поліція

Увечері 15 липня до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканця села Велика Грем'яча

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що його дружина розповіла, що 49-річний чоловік пішов до місцевого ставка відпочити та не повернувся

На місце події прибули правоохоронці. У ході пошукових заходів вони знайшли на березі особисті речі зниклого, а згодом — його тіло у водоймі без ознак життя.

Під час огляду не виявлено слідів насильницької смерті. Для встановлення точної причини загибелі призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині у ставку втопився рибалка.