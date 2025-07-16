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16 липня 2025, 15:53

Пішов відпочити й не повернувся: на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка

16 липня 2025, 15:53
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фото: Національна поліція
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Увечері 15 липня до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканця села Велика Грем'яча

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що його дружина розповіла, що 49-річний чоловік пішов до місцевого ставка відпочити та не повернувся

На місце події прибули правоохоронці. У ході пошукових заходів вони знайшли на березі особисті речі зниклого, а згодом — його тіло у водоймі без ознак життя.

Під час огляду не виявлено слідів насильницької смерті. Для встановлення точної причини загибелі призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині у ставку втопився рибалка.

Раніше в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, на очах у односельців загинув рибалка.

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