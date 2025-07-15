10:10  15 липня
В Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом
09:42  15 липня
У Києві жінка на першому побаченні викрала у чоловіка майже $50 тисяч
05:40  15 липня
У Білій Церкві в річці Рось втопилася людина
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 15:04

У Самарі судитимуть чоловіків, які підпалили авто військового Mitsubishi L200 за 1 тис дол

15 липня 2025, 15:04
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У місті Самар слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які підозрюються у підпалі автомобіля військовослужбовця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники діяли за винагороду у розмірі 1000 доларів і зафіксували свій злочин на мобільний телефон.

Інцидент стався 5 лютого близько 19:18, коли на одній із вулиць Самара загорівся автомобіль Mitsubishi L200, що належив військовому. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, яка вилучила речові докази та розпочала оперативні заходи для встановлення винних осіб.

Під час розслідування, у співпраці з працівниками УСБУ у Дніпропетровській області, встановили, що до злочину причетні двоє місцевих мешканців віком 29 і 25 років. Один із підозрюваних відгукнувся на пропозицію легкого заробітку, розміщену у Телеграм-каналі.

Згідно даних слідства, завдання від кураторів із держави-агресора полягало у підпалах військових автомобілів за гроші. Зловмисники підпалили транспортний засіб, зняли це на відео та відправили записи куратору, проте обіцяної винагороди так і не отримали.

Підпал авто ЗСУПідпал авто ЗСУ

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази, що долучені до матеріалів справи. Слідчі повідомили затриманим про підозру за частинами 2 статті 28, 1 статті 114-1 та 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, заробляла на підпалах: у Харкові жінку відправили за ґрати за диверсії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал авто автомобіль ЗСУ диверсант війна Самар Дніпропетровська область
У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці
15 липня 2025, 14:45
Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
15 липня 2025, 14:41
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада
15 липня 2025, 13:59
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногу
15 липня 2025, 15:35
У Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої за 2 тис дол
15 липня 2025, 15:23
У центрі Тернополя водій авто збив велосипедиста
15 липня 2025, 15:22
Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину
15 липня 2025, 15:15
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
15 липня 2025, 15:14
На Одещині чиновниця пропонувала підробити пенсійні документи за хабар
15 липня 2025, 14:54
У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці
15 липня 2025, 14:45
Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
15 липня 2025, 14:41
У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки у ЖК "Щасливий"
15 липня 2025, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »