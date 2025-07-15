фото: Національна поліція України

У місті Самар слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які підозрюються у підпалі автомобіля військовослужбовця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники діяли за винагороду у розмірі 1000 доларів і зафіксували свій злочин на мобільний телефон.

Інцидент стався 5 лютого близько 19:18, коли на одній із вулиць Самара загорівся автомобіль Mitsubishi L200, що належив військовому. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, яка вилучила речові докази та розпочала оперативні заходи для встановлення винних осіб.

Під час розслідування, у співпраці з працівниками УСБУ у Дніпропетровській області, встановили, що до злочину причетні двоє місцевих мешканців віком 29 і 25 років. Один із підозрюваних відгукнувся на пропозицію легкого заробітку, розміщену у Телеграм-каналі.

Згідно даних слідства, завдання від кураторів із держави-агресора полягало у підпалах військових автомобілів за гроші. Зловмисники підпалили транспортний засіб, зняли це на відео та відправили записи куратору, проте обіцяної винагороди так і не отримали.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази, що долучені до матеріалів справи. Слідчі повідомили затриманим про підозру за частинами 2 статті 28, 1 статті 114-1 та 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, заробляла на підпалах: у Харкові жінку відправили за ґрати за диверсії.