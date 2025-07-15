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15 июля 2025, 15:04

В Самаре будут судить мужчин, которые подожгли авто военного Mitsubishi L200 за 1 тыс долл.

15 июля 2025, 15:04
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фото: Национальная полиция Украины
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В городе Самар следователи направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля военнослужащего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали за вознаграждение в размере 1000 долларов и зафиксировали свое преступление на мобильный телефон.

Инцидент произошел 5 февраля около 19:18, когда на одной из улиц Самара загорелся принадлежащий военному автомобиль Mitsubishi L200. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, которая изъяла вещественные доказательства и приступила к оперативным мерам по установлению виновных лиц.

В ходе расследования, в сотрудничестве с работниками УСБУ в Днепропетровской области, установили, что к преступлению причастны двое местных жителей в возрасте 29 и 25 лет. Один из подозреваемых откликнулся на предложение легкого заработка, размещенное в Телеграмм-канале.

Согласно данным следствия, задача от кураторов из государства-агрессора заключалась в поджогах военных автомобилей за деньги. Злоумышленники подожгли транспортное средство, сняли это на видео и отправили записи куратору, однако обещанного вознаграждения так и не получили.

Поджог авто ВСУПоджог авто ВСУ

Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, банковские карточки и другие доказательства, приобщенные к материалам дела. Следователи сообщили задержанным о подозрении по частям 2 статьи 28, 1 статьи 114-1 и 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, зарабатывала на поджогах: в Харькове женщину отправили за решетку за диверсии.

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поджог авто автомобиль ВСУ диверсант война Самар Днепропетровская область
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