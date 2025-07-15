Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
Сьогодні, 15 липня, в прикордонному селі Новгород-Сіверського району Чернігівської області росіяни скинули вибухівку з дрона
Про це повідомила поліція обалсті, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждав 51-річний чоловік, який знаходився у дворі власного будинку.
Постраждалого доставили до лікарні з отриманими травмами.
Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину окупантів. За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині росіяни атакували дроном трактор. Внаслідок удару поранень зазнав 47-річний водій.
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