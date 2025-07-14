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У Харкові безробітна жінка заробляла на життя підпалами. Вона виконувала "завдання" та отримувала за це гроші

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У Харкові визнали жінку винною у диверсії та знищенні чужого майна шляхом підпалу. У березні вночі вона за обіцянку грошової винагороди підпалила автомобіль. "Результат" вона зняла на відео, яке потім відправила замовнику в соцмережі. За це жінка отримала 700 доларів.

Внаслідок підпалу згоріло дві машини: і та, яка була ціллю, і та, на яке перекинулось полум'я.

У квітні жінка зробила ще одне "завдання". За 400 доларів вона підпалила релейну шафу світлофору на залізничній станції "Харків-Слобідський-Балашівка".

На суді жінка визнала провину. Вона зазначила, що їй таку "роботу" запропонувала її знайома. Сама вона нібито розкаялась. Жінка незаміжня, офіційно не працює. Раніше була засуджена умовно за заподіяння тілесних ушкоджень.

Її приговорили до 15 років позбавлення волі. При цьому власниці авто вона повинна відшкодувати 187 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік підпалив будинок своєї колишньої коханої. Він під час її відсутності взяв бензин і газовий пальник, проник на територію господарства потерпілої та підпалив будинок. Тепер йому загрожує ув'язнення.