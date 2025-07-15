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Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на территории жилого комплекса "Счастливый", расположенного на Запорожском шоссе, произошло смертельное событие. Утром 15 июля местные жители сообщили о падении женщины с высоты. На место немедленно прибыли правоохранители и медики. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось – от полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей. В рамках следственных действий полицейские опрашивают жителей комплекса, проверяют камеры видеонаблюдения и выясняют возможные мотивы падения.

Инцидент предварительно квалифицируют как самоубийство. В то же время в полиции не исключают и другие версии, в том числе несчастный случай или доведение до самоубийства. Окончательные выводы должны быть установлены после экспертизы и завершения следствия.

Ранее сообщалось, в Киеве мужчина пытался покончить с собой прямо посреди строительной площадки.