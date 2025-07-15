В Днепре женщина выпала из окна многоэтажного дома в ЖК "Счастливый"
Следователи прорабатывают несколько версий трагедии, произошедшей в одном из жилых комплексов Днепра
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В Днепре на территории жилого комплекса "Счастливый", расположенного на Запорожском шоссе, произошло смертельное событие. Утром 15 июля местные жители сообщили о падении женщины с высоты. На место немедленно прибыли правоохранители и медики. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось – от полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей. В рамках следственных действий полицейские опрашивают жителей комплекса, проверяют камеры видеонаблюдения и выясняют возможные мотивы падения.
Инцидент предварительно квалифицируют как самоубийство. В то же время в полиции не исключают и другие версии, в том числе несчастный случай или доведение до самоубийства. Окончательные выводы должны быть установлены после экспертизы и завершения следствия.
Ранее сообщалось, в Киеве мужчина пытался покончить с собой прямо посреди строительной площадки.