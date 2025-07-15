Ліцей. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики міської ради, який оприлюднив відповідний тендер на платформі Prozorro, передає RegioNews.

Очікувана вартість робіт – до 17,1 мільйона гривень. Переможця оберуть шляхом аукціону після 22 липня. Кінцевий строк подачі документів для учасників – 21 липня.

Проєкт передбачає комплексне оновлення приміщень. Зокрема, підрядник має змонтувати підвісні стелі, виконати шпаклювання та фарбування, укласти нову підлогу з шорсткої керамічної плитки та обшити стіни гіпсокартоном. Також планується облицювання керамічною глазурованою плиткою та облаштування санвузлів, адаптованих для людей з інвалідністю.

Раніше ремонтні роботи в цьому закладі вже розпочинали. У листопаді 2021 року міськрада уклала договір із приватною фірмою "Днепрогорстрой" на суму понад 13 мільйонів гривень. Частину коштів – близько 2,5 мільйона – компанії виплатили в серпні 2022-го. Термін договору продовжували до кінця 2023 року, однак публічних підтверджень про його подальшу дію чи розірвання не оприлюднено.

У першій половині 2025 року міське управління замовило коригування проєктної документації, а 5 липня – оголосило новий тендер. За умовами, завершити ремонт у ліцеї мають до 20 жовтня поточного року.

Раніше повідомлялося, у Києві нададуть компенсації на оренду житла для жителів, чиї будинки зруйнували російські ракети.