Кидалась товарами та агресивно поводилась: у Дніпрі жінка влаштувала "шоу" в супермаркеті
Відвідувачка супермаркету в Дніпрі влаштувала агресивну сцену. Вона почала конфлікт з підлітком та кидалась товарами
Про це повідомляє "Відомо", передає RegiOnews.
Це сталось на житловому масиві Сокіл в одному з супермаркетів. За словами свідків, все почалось з того, що вона ображала дітей. Згодом вона почала брати з полиць товари та кидатися у відвідувачів.
Співробітники охорони намагались її заспокоїти, але вона продовжувала агресивно поводитися. Коли вона вийшла з магазину, там на неї чекав чоловік та підлітки, з якими вона конфліктувала. Вони хотіли дізнатися причини її поведінки. Проте жінка заперечувала все та почала плюватися в них.
Нагадаємо, раніше у Вінниці 16-річний хлопець влаштував стрілянину в супермаркеті. Він здійснив постріл зі стартового пістолета та втік.