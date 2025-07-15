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15 липня 2025, 02:20

Кидалась товарами та агресивно поводилась: у Дніпрі жінка влаштувала "шоу" в супермаркеті

15 липня 2025, 02:20
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Ілюстративне фото
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Відвідувачка супермаркету в Дніпрі влаштувала агресивну сцену. Вона почала конфлікт з підлітком та кидалась товарами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegiOnews.

Це сталось на житловому масиві Сокіл в одному з супермаркетів. За словами свідків, все почалось з того, що вона ображала дітей. Згодом вона почала брати з полиць товари та кидатися у відвідувачів.

Співробітники охорони намагались її заспокоїти, але вона продовжувала агресивно поводитися. Коли вона вийшла з магазину, там на неї чекав чоловік та підлітки, з якими вона конфліктувала. Вони хотіли дізнатися причини її поведінки. Проте жінка заперечувала все та почала плюватися в них.

Нагадаємо, раніше у Вінниці 16-річний хлопець влаштував стрілянину в супермаркеті. Він здійснив постріл зі стартового пістолета та втік.

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