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14 июля 2025, 14:59

Горит грузовик на трассе Днепр–Никополь: клубы черного дыма видны в нескольких километрах

14 июля 2025, 14:59
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фото: Телеграмм/Труха
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Движение по трассе между Днепром и Никополем временно затруднено из-за пожара

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На трассе Днепр-Никополь вспыхнул грузовик, что повлекло за собой значительное осложнение движения на участке дороги.

Пожар возник вблизи выезда из Никополя. Из-за инцидента на дороге образовалась масштабная пробка. Водители вынуждены были остановиться, поскольку продолжать движение в таких условиях было опасно.

В настоящее время точная причина возгорания грузовика устанавливается. На месте происшествия работают соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией пожара и обеспечением безопасности движения. Водителям рекомендуют учитывать задержки и планировать маршруты с учетом этой аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, В Ровенской области водитель фуры чуть не вызвал ДТП: содержание алкоголя превышало норму почти в 14 раз.

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