В Одесі пенсіонерка влаштувала масштабну пожежу

фото: Національна поліція

Поліцейські повідомили про підозру 66-річній жінці, яка влаштувала пожежу в Хаджибейському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася ще у червні. Місцева жителька підпалила один пластиковий контейнер для відходів, унаслідок чого зайнявся й інший контейнер, який стояв поряд. Розгорівшись, вогонь перекинувся на розташований неподалік гараж та транспортний засіб, що знаходився всередині.

"Ніхто з людей не постраждав, але комунальне майно було знищене, що спричинило місту збитків на суму більше 13 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждав автомобіль Volkswagen Tiguan та гараж.

За скоєне 66-річній одеситці загрожує до 10-ти років позбавленням волі.

Нагадаємо, на Одещині в пожежі загинула жінка.