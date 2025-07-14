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14 июля 2025, 14:17

В Кривом Роге мужчина напал на полицейского и представителя ТЦК: пострадавшие в больнице

14 июля 2025, 14:17
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фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области
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Во время проверки документов в Кривом Роге мужчина напал на правоохранителей

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепроптеровской области, передает RegioNews.

Утром 14 июля в Терновском районе Кривого Рога произошло нападение на представителей правоохранительных органов. Инцидент произошел около 9.00, когда сотрудники полиции вместе с представителем Территориального центра комплектования остановили для проверки 51-летнего местного жителя.

Во время разговора с правоохранителями мужчина неожиданно применил слезоточивый газ, а затем напал на полицейского и сотрудника ТЦК и СП с отверткой. Оба пострадавших получили телесные повреждения. В ответ на агрессивные действия полицейский вынужден был применить табельное огнестрельное оружие. Нападавшего ранили и доставили в больницу.

По факту нападения начато досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов. В деле работают следственные отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина с ножом напал на прохожего и полицейского.

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