фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Во время проверки документов в Кривом Роге мужчина напал на правоохранителей

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепроптеровской области, передает RegioNews.

Утром 14 июля в Терновском районе Кривого Рога произошло нападение на представителей правоохранительных органов. Инцидент произошел около 9.00, когда сотрудники полиции вместе с представителем Территориального центра комплектования остановили для проверки 51-летнего местного жителя.

Во время разговора с правоохранителями мужчина неожиданно применил слезоточивый газ, а затем напал на полицейского и сотрудника ТЦК и СП с отверткой. Оба пострадавших получили телесные повреждения. В ответ на агрессивные действия полицейский вынужден был применить табельное огнестрельное оружие. Нападавшего ранили и доставили в больницу.

По факту нападения начато досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов. В деле работают следственные отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина с ножом напал на прохожего и полицейского.