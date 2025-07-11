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11 липня 2025, 13:52

Через вихід річок із берегів на Львівщині підтоплено 11 громад

11 липня 2025, 13:52
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фото: ДСНС Львівщини
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У Львівській області тривають роботи з ліквідації наслідків сильних дощів. Через підняття рівня води у річках Щирка та Зубра сталося підтоплення у Львові та на території 11 об'єднаних територіальних громад

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом на зараз рятувальники вже відкачали майже 10 тисяч кубометрів води.

Надзвичайники врятували 8 людей, серед яких 5 дітей.

До робіт залучено 179 рятувальників та 49 одиниць спецтехніки ДСНС, для відкачування води використовуються 21 мотопомпа.

Нагадаємо, через інтенсивну зливу на вулиці Трускавецькій у Львові підтопило автостоянку — всі припарковані там автомобілі опинилися під водою.

Раніше повідомлялося, що у Львові є загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

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