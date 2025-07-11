13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 17:54

Мощный град накрыл Днепропетровскую область: область страдает от непогоды

11 июля 2025, 17:54
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Труха
Читайте також
українською мовою

Днепропетровскую область сегодня накрыла сильная непогода, принесшая с собой мощный град

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На территории области зафиксировали значительные осадки в виде большого града. Из-за неблагоприятных погодных условий жители региона были вынуждены оставаться в своих домах, избегая пребывания на открытом воздухе.

Сильный град нанес повреждения сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре в отдельных населенных пунктах области. Эксперты прогнозируют, что последствия непогоды могут сказаться на урожае, а также вызвать временные неудобства для местного населения. Службы оперативно реагируют на сообщения о повреждениях, а спасатели призывают граждан соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, из-за выхода рек с берегов во Львовской области подтоплено 11 громад.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Павлоград град снег дождь ветер непогода погода
Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами
11 июля 2025, 15:55
У 46-летнего жителя Днепропетровщины обнаружили арсенал оружия в гараже
11 июля 2025, 14:02
Из-за выхода рек с берегов на Львовщине подтоплено 11 общин
11 июля 2025, 13:52
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Кремль серьезно рассматривает сценарий ядерного удара по Украине, - The Telegraph
11 июля 2025, 19:26
На Днепропетровщине установят 25 чешских систем очистки воды на $6,75 млн
11 июля 2025, 19:10
Россияне из Запорожской области вывезли детей в военизированный лагерь
11 июля 2025, 18:59
Трое раненых из-за атак на Днепропетровщине: среди них - тяжело травмированный
11 июля 2025, 18:59
Охраняли камеры пыток, расселяли рашистов и грабили дома: разоблачили 7 коллаборантов в Херсоне
11 июля 2025, 18:41
В Черкасской области задержали браконьеров: ловлей рыбы нанесли ущерб более чем на 2 млн грн
11 июля 2025, 18:20
Убитый полковник СБУ Воронич принимал участие в спецоперации в Курской области и ликвидации "Моторолы" - NYT
11 июля 2025, 17:27
В Киевской области мошенники украли миллионы у родственников пропавших без вести военных
11 июля 2025, 17:15
Во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для ухилянцев
11 июля 2025, 16:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »