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Днепропетровскую область сегодня накрыла сильная непогода, принесшая с собой мощный град

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На территории области зафиксировали значительные осадки в виде большого града. Из-за неблагоприятных погодных условий жители региона были вынуждены оставаться в своих домах, избегая пребывания на открытом воздухе.

Сильный град нанес повреждения сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре в отдельных населенных пунктах области. Эксперты прогнозируют, что последствия непогоды могут сказаться на урожае, а также вызвать временные неудобства для местного населения. Службы оперативно реагируют на сообщения о повреждениях, а спасатели призывают граждан соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, из-за выхода рек с берегов во Львовской области подтоплено 11 громад.