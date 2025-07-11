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11 липня 2025, 15:46

Дитина загубилася дорогою додому: у Дніпрі на зупинці виявили схвильованого хлопчика

11 липня 2025, 15:46
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Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області
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Увечері 10 липня в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Чоловік повідомив, що на зупинці громадського транспорту він побачив самотню малолітню дитину, яка, ймовірно, загубилася.

На місце оперативно прибула патрульна поліція. Інспектори виявили схвильованого хлопчика, який розповів, що самовільно пішов на прогулянку, але згодом у нього вимкнувся мобільний телефон. Дитина не знала, як повернутися додому, і не могла зв'язатися з батьками. Правоохоронці заспокоїли дитину та встановили контактну інформацію його рідних.

Невдовзі на місце прибула мати хлопчика. З нею провели профілактичну бесіду щодо необхідності постійного контролю за місцем перебування дитини, особливо під час прогулянок без супроводу дорослих. Хлопчика передали мамі, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді

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