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11 липня 2025, 13:03

Масове отруєння дітей під час подорожі із Закарпаття до Вінниці

11 липня 2025, 13:03
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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9 липня в інфекційне відділення Стрийської міської об'єднаної лікарні госпіталізували 10 дітей із попереднім діагнозом гострої кишкової інфекції. Діти їхали автобусом із села Косино Закарпатської області до Вінниці. В автобусі перебувало 42 дитини та 2 дорослих

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що одна дитина, 2009 року народження, у важкому стані. Стан ще дев'ятьох дітей – середньої важкості.

За словами лікарів, діти скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі та підвищену температуру.

Причина отруєння поки невідома, результати аналізів очікують найближчим часом.

"16-річна дівчина була у важкому стані, але нині її стан вже середньої важкості. Ми оглянули всіх дітей, 32 дітей вчора ввечері поїхали до Вінниці, де за ними ще деякий час будуть спостерігати вінницькі лікарі. 10 дітей наразі залишаються у нас в лікарні", – розповів ZAXID. NETлікар медзакладу Андрій Баб'як.

Відомо, що діти не харчувалися в закладах громадського харчування, а їли приготовану самостійно їжу та пили воду з гірського джерела.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області 25 людей, серед яких діти, отруїлися в одному з місцевих кафе через вживання неякісної шаурми.

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Львів отруєння Ужгород Вінниця діти лікарня кишкова інфекція
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