Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Вечером 10 июля в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра на спецлинию "102" поступил вызов от местного жителя

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Мужчина сообщил, что на остановке общественного транспорта он увидел одинокого малолетнего ребенка, который, вероятно, потерялся.

На место оперативно прибыла патрульная полиция. Инспекторы обнаружили взволнованного мальчика, который рассказал, что самовольно ушел на прогулку, но впоследствии у него выключился мобильный телефон. Ребенок не знал, как вернуться домой, и не мог связаться с родителями. Правоохранители успокоили ребенка и установили контактную информацию его родных.

Вскоре на место прибыла мать мальчика. С ней провели профилактическую беседу о необходимости постоянного контроля за местом пребывания ребенка, особенно во время прогулок без сопровождения взрослых. Мальчика передали маме, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в Киеве мальчик потерялся во время прогулки на велосипеде