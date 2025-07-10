13:39  10 липня
Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
10:19  10 липня
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 18:47

Втратили півмільйона: у столиці судитимуть інженера музею "Київська фортеця"

10 липня 2025, 18:47
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У столиці інженеру "Київської фортеці" оголосили про підозру. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У столиці інженер музею "Київська фортеця" отримав підозру. Йдеться про переплату понад півмільйона гривень за проєктно-кошторисну документацію.

Як розповіли в поліції, у 2023 році музей уклав договір із науково-дослідним інститутом, співробітники якого мали розробити науково-проєктну документацію для реставрації та здійснення протиаварійних робіт історичної пам’ятки — Капоніру І-го полігону Госпітального укріплення Київської фортеці.

Однак підготовлена виконавцем проєктно-кошторисна документація не відповідала вимогам законодавства. Як з'ясувалось, там суттєво завищили ціни певних робіт. При тому, що деякі з цих робіт не були виконані взагалі.

Внаслідок цього місцевий бюджет втратив понад півмільйона гривень. Слідчі повідомили про підозру чиновнику. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині будуть судити директора комунального підприємства. Він уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії. Тепер йому загрожує ув'язнення до 12 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання поліція Київ
Знав про загрозу, але нічого не зробив: у Києві оголосили про підозру чиновнику через підтоплення станцій метро
10 липня 2025, 16:56
У Києві посадовці привласнили державні кошти під час реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі
08 липня 2025, 19:39
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
2,1 млн грн переплати за техніку: у Києві підозрюють посадовця КП "Інформатика"
10 липня 2025, 19:44
На Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку
10 липня 2025, 19:43
У Кривому Розі 22-річний син побив батька до госпіталізації: шокуючі деталі справи
10 липня 2025, 19:25
В Україні засудили адвоката, який організував агентурну мережу для росіян
10 липня 2025, 19:05
Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії
10 липня 2025, 18:59
Росія атакувала громади Дніпропетровщини: є загиблий і поранена
10 липня 2025, 18:56
В Одесі дівчина визвала таксі, щоб відвезти хлопця в ТЦК
10 липня 2025, 18:51
На Харківщині викрили цілий цех з "підакцизними підробками"
10 липня 2025, 18:27
На Дніпропетровщині чоловік вбив сусіда ударом ножа на сходах багатоповерхівки
10 липня 2025, 18:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »