Фото: Нацполіція

У столиці інженеру "Київської фортеці" оголосили про підозру. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У столиці інженер музею "Київська фортеця" отримав підозру. Йдеться про переплату понад півмільйона гривень за проєктно-кошторисну документацію.

Як розповіли в поліції, у 2023 році музей уклав договір із науково-дослідним інститутом, співробітники якого мали розробити науково-проєктну документацію для реставрації та здійснення протиаварійних робіт історичної пам’ятки — Капоніру І-го полігону Госпітального укріплення Київської фортеці.

Однак підготовлена виконавцем проєктно-кошторисна документація не відповідала вимогам законодавства. Як з'ясувалось, там суттєво завищили ціни певних робіт. При тому, що деякі з цих робіт не були виконані взагалі.

Внаслідок цього місцевий бюджет втратив понад півмільйона гривень. Слідчі повідомили про підозру чиновнику. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині будуть судити директора комунального підприємства. Він уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії. Тепер йому загрожує ув'язнення до 12 років.