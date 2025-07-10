Фото: полиция Днепропетровской области

Мужчина выращивал более 80 кустов конопли в частном доме

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полицейские из Софиевки разоблачили мужчину, который незаконно выращивал наркосодержащие растения в Днепропетровской области.

Следственные действия прошли 7 июля с участием сотрудников отделения полиции №9 Криворожского районного управления.

По факту незаконного выращивания открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за посев или выращивание снотворного мака или конопли. Согласно действующему законодательству, подобные действия запрещены и наказываются законом.

Ранее сообщалось, на Львовщине супруги пенсионеров устроили наркобизнес у себя дома.