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10 июля 2025, 15:17

На Днепропетровщине изъято более 80 кустов конопли у 35-летнего жителя

10 июля 2025, 15:17
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Мужчина выращивал более 80 кустов конопли в частном доме

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полицейские из Софиевки разоблачили мужчину, который незаконно выращивал наркосодержащие растения в Днепропетровской области.

Следственные действия прошли 7 июля с участием сотрудников отделения полиции №9 Криворожского районного управления.

По факту незаконного выращивания открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за посев или выращивание снотворного мака или конопли. Согласно действующему законодательству, подобные действия запрещены и наказываются законом.

Ранее сообщалось, на Львовщине супруги пенсионеров устроили наркобизнес у себя дома.

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трава наркотики Днепропетровская область наркобизнес
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