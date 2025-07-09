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09 липня 2025, 21:25

Аварія з двоповерховим автобусом у Дніпрі: в якому стані постраждалі

09 липня 2025, 21:25
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі нещодавно сталась смертельна ДТП з автобусом. У лікарні розповіли, що зараз із потерпілими

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами генерального директора Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, лікарі зробили все можливе, щоб оперативно надати допомогу постраждалим у ДТП. Один із потерпілих досі знаходиться в реанімації. Ще троє вже у відділеннях.

"Але сьогодні після обходу можна вже сказати, що загрозу по життю немає. Хлопці ідуть на поправку. Один з хлопців, які постраждали після ДТП, знаходиться ще в важкому стані у реанімації. У нього кілька переломів, забої, але сьогодні він вже почав дихати самостійно і загрози по його життю на даний час немає", - зазначив лікар.

Нагадаємо, 7 липня у Дніпровському районі сталась аварія. На автошляху Н-31 (Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка) перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинув чоловік. За допомогою до медиків звернулись 28 людей.

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